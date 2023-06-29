На каких курортах можно получить огромный штраф из-за одежды

Отправляясь на отдых, каждому из нас хочется расслабиться и ни о чем не думать. Но о некоторых вещах забывать все же не стоит, если, конечно, вы не хотите столкнуться с крупным штрафом.

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Мало кто знает об этом, но на многих пляжных курортах действуют строгие правила дресс-кода. Несоблюдение их чревато не только испорченным настроением, но и выброшенными на ветер деньгами.

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Подробнее о популярных направлениях, где стоит основательно подходить к выбору нарядов – в материале "Рамблера".

Мальдивы

Мальдивы – это не только райское место, но и мусульманская страна. На обитаемых островах далеко не все пляжи подходят для отдыха в бикини, потому что местные жители отдыхают здесь в буркини или другой одежде. А за появление на пляже топлес или вовсе без одежды придется заплатить штраф размером $1000.

Абхазия

Не так давно в Абхазии ввели штраф за появление в купальнике в общественных местах. Туристам, которые проигнорируют данный запрет, придется заплатить шесть тысяч рублей. К слову, запрет также распространяется на мужчин, которые гуляют за пределами пляжа с обнаженным торсом. Изначально штраф был всего 300 рублей, но спустя времени власти страны решили увеличить его в 20 раз.

Италия

В Сорренто отдыхающим, которые вышли за пределы пляжа в плавках или купальниках, придется заплатить штраф от 25 до 500 евро. Таким образом власти Италии борются за "соблюдение и улучшение условий жизни в общественных местах" – ранее многие туристы позволяли себе в неподобающем виде не только гулять по городу, но и обедать в ресторанах.

Испания

Барселона и Майорка последовали примеру Италии и также ввели штрафы для отдыхающих, которые разгуливают в купальниках за пределами пляжа. В Испании за такое поведение придется заплатить от 300 до 600 евро. Правила также распространяются на мужчин, которые гуляют с голым торсом.

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