Как не отравиться в Азии

Азиатские страны всегда опасны для европейцев в плане пищи. Во-первых, туристы не всегда знают о местах, где купить свежие продукты. Во-вторых, они не привыкли употреблять острые блюда на постоянной основе. В-третьих, необработанные фрукты и овощи могут спровоцировать инфекцию. Поэтому существует высокая вероятность отравления.

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О том, как уберечь свои желудок и кишечник в отпуске в Азии, — в материале “Рамблера”.

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Не ешьте на сомнительных точках

Самое главное правило Путешествия в Азии гласит, что есть нужно только в проверенных местах. Перед поездкой почитайте отзывы о вашем районе или туристические форумы — часто на них можно найти места, достойные внимания. Отзывы можно читать и на онлайн-картах, спрашивать у гидов проверенные места, а также следить за тем, где обедают местные.

Запомните главное правило: чем больше в заведении местных, тем лучше качество пищи в нем. Даже если оно выглядит совсем неприглядно, то там точно вкусно и едой вы не отравитесь.

Не пейте воду из неизвестного источника

Часто причиной отравления в азиатских странах становится вода. Даже замороженный кубик льда из непитьевой воды может заразить человека кишечной инфекцией. Поэтому употребляйте только бутилированную воду и проверяйте крышку, чтобы она всегда была плотно закрыта. Некоторые кафе в Азии предлагают бесплатную воду в кувшинах — подсмотрели в европейских ресторанах, но лучше ее не пить, так как неизвестно, откуда они ее наливают. Все напитки просите приготовить вас без льда. Даже если очень жарко, то лучше взять бутылку воды из холодильника.

Избегайте большого количества острых блюд