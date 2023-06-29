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Власти Шри-Ланки уменьшили штрафы за просроченную визу

После нововведения, турист с визой просроченной менее чем на 7 дней сможет покинуть остров без каких-либо взысканий. Если виза просрочена на срок от недели до 14 дней готовься заплатить $250, а тех, кто просрочил визу более чем на две недели могут оштрафовать на $500. При этом для нарушителей могут также ввести повторный визовый сбор.

Власти Шри-Ланки уменьшили штрафы за просроченную визу
© Runews24

Тех, кто отказывается платить штраф сейчас, в следующий раз пустят на остров, только после уплаты начисленного штрафа.

К слову, до этого за просроченную на два дня визу на Шри-Ланке можно было нарваться на штраф в $500.

Власти надеются, что политика смягчения наказания сделает остров более привлекательным для иностранцев.