Власти Шри-Ланки уменьшили штрафы за просроченную визу
После нововведения, турист с визой просроченной менее чем на 7 дней сможет покинуть остров без каких-либо взысканий. Если виза просрочена на срок от недели до 14 дней готовься заплатить $250, а тех, кто просрочил визу более чем на две недели могут оштрафовать на $500. При этом для нарушителей могут также ввести повторный визовый сбор.
Тех, кто отказывается платить штраф сейчас, в следующий раз пустят на остров, только после уплаты начисленного штрафа.
К слову, до этого за просроченную на два дня визу на Шри-Ланке можно было нарваться на штраф в $500.
Власти надеются, что политика смягчения наказания сделает остров более привлекательным для иностранцев.