Власти Шри-Ланки уменьшили штрафы за просроченную визу

После нововведения, турист с визой просроченной менее чем на 7 дней сможет покинуть остров без каких-либо взысканий. Если виза просрочена на срок от недели до 14 дней готовься заплатить $250, а тех, кто просрочил визу более чем на две недели могут оштрафовать на $500. При этом для нарушителей могут также ввести повторный визовый сбор.