В хорватском Дубровнике ввели штрафы за чемоданы на колесиках

Власти Дубровника официально запретили провоз чемоданов на колесиках по улицам старого города. У путешественников не будет другого выбора, кроме как нести свои сумки. За нарушение правил предусматривается штраф в размере 265 евро, сообщает портал timeout.com.

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Новая политика была объявлена мэром города Мато Франковичем. Он пояснил, что необходимо ограничить уровень шумового загрязнения. На данный момент посетителям по-прежнему будет разрешено иметь чемоданы на колесиках, но фактически пользоваться ими нельзя.