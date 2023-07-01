5 худших стран для летнего отдыха

Казалось бы, лето – идеальный сезон для отдыха в любой точке мира. Однако это заблуждение, которое может существенно испортить вам отпуск.

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Некоторых стран летом стоит избегать из-за слишком высоких температур, других – из-за огромного числа туристов, но и это еще не все трудности, с которыми вы можете столкнуться.

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Подробнее о направлениях, где не стоит проводить отпуск летом – в материале "Рамблера".

ОАЭ

В июле и августе температура воздуха в ОАЭ может достигать +50 градусов. Спастись от жары в воде также едва ли удастся – она прогревается до +37. Даже местные в летний период стараются проводить на улице как можно меньше времени и спасаются от жары под кондиционерами в торговых центрах. Если шоппинг вам интересен в последнюю очередь, посещать ОАЭ летом – не самая лучшая идея.

Египет

В Египте во второй половине лета жара стоит примерно такая же, как в ОАЭ. Если вы хотите насладиться не только морским, но и культурным отдыхом, то лето – самый неподходящий сезон. От экскурсий в пустыню также придется отказаться.

Мексика

А также другие страны Карибского бассейна. С июля по начало октября погода здесь крайне непредсказуема и велика вероятность столкнуться с ураганами. Некоторые ураганы вполне могут перерасти в стихийные бедствия, поэтому проводить отпуск летом в странах Карибского бассейна – крайне плохая идея. Если вы все же решили рискнуть, обязательно оформляйте страховку, которая распространяется на задержку и отмену рейсов из-за непогоды.

Таиланд

Летом в Таиланде сезон дождей. Одним туристам везет, и они сталкиваются с ливнями преимущественно в ночное время. Другим же приходится половину отпуска провести в отеле из-за того, что дожди не прекращают лить ни днем, ни ночью. Раньше всего сезон дождей начинается на популярных курортах Пхукет, Чанг и в провинции Краби.

Индия