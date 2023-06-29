Стоимость бронирования отеля за рубежом за год выросла на 16%

Средняя стоимость бронирования ночи в отеле за рубежом летом 2023 года выросла на 16% - до 8,1 тыс. руб - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Средняя стоимость забронированной ночи в средствах размещения за рубежом летом 2023 года составляет 8,1 тыс. руб. - на 16% больше относительно прошлого года", - рассказали эксперты.

Самое бюджетное размещение за границей туристы резервируют в Таиланде - средняя стоимость ночи там составляет 4,2 тыс. руб., а также в Киргизии - 4,4 тыс. руб., Белоруссии - 4,9 тыс. руб., Грузии - 5,3 тыс. руб., Узбекистане и Абхазии - 5,5 тыс. руб. Дороже обходится размещение в Казахстане - в среднем 6,4 тыс. руб. за ночь, Армении - 6,6 тыс. руб., Азербайджане - 6,7 тыс. руб., Египте - 7,6 тыс. руб. и Венгрии - 7,8 тыс. руб.

За размещение на Кипре туристы платят в среднем 8,9 тыс. руб., в Греции - 9,1 тыс. руб., в Турции - 9,5 тыс. руб., в Китае - 10,7 тыс. руб., в ОАЭ - 10,9 тыс. руб. Наиболее высокой оказалась стоимость проживания в европейских отелях. Ночь в Испании бронируют в среднем за 11,6 тыс. руб., в Италии - 12,2 тыс. руб., во Франции - 18 тыс. руб., сообщили в Ostrovok.ru.