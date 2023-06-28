На курортах Египта аншлаг: в отелях загрузка до 100%

На курортах Египта практически не осталось свободных мест в отелях 4–5* на ближайшую неделю. В преддверии начавшегося сегодня праздника Курбан-байрам бронирование в топовых комплексах достигло 100%. Такая статистика приведена во вчерашних публикациях египетских СМИ. Максимальная загрузка гостиниц – как на Красном море, так и на побережье Средиземного моря.

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Курорты Хургады заполнены на 85–95%, в Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе – на уровне 70-75%. При этом в Александрии и других северных курортных городах практически невозможно найти свободные номера. Основная масса отдыхающих на Средиземноморье – египтяне, тогда как на Синае и в Хургаде две трети – это иностранцы.

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На конец июня в Хургаде отдыхают туристы из более чем 15 европейских стран, в том числе на курортах много россиян, отметило издание Al-Watan. Набиль Хусейн, эксперт по туризму на Красном море, заявил СМИ о росте спроса на отдых в летний период по сравнению с прошлым годом. По его словам, также можно ждать максимальную заполняемость отелей в июле и августе.

На праздничной неделе размещение в стандартных пятизвездочных отелях Хургады и ее пригородов – Эль-Гуне, Сахл-Хашише и Макади Бей – стоит 3-5 тыс. египетских фунтов (1 фунт – 2,75 руб.) за двухместный номер с полным пансионом, сказано в публикации Al-Masry Al-Youm. В премиальных – цены в несколько раз выше. К примеру, в Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5* – от 21 тыс. фунтов с обслуживанием по системе «ультра все включено».

В отелях Шарм-эль-Шейха ценники зависят не только от звездности, но и от близости к побережью: от 1,5 тыс. на первой линии до 7 тыс. фунтов и выше – у моря.

Дороже всего отдых во время Курбан-байрама – на курортах Средиземноморья. В частности, если в Марса-Матрухе в отеле 5* за двухместный номер просят до 10 тыс. фунтов, то отдыхающие в Александрии платят и по 20 тыс. фунтов в сутки. Это почти 60 тыс. руб. по курсу.