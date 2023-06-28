Сколько стоит совершить хадж в Мекку в 2023 году

В этом году в Мекку приехали около двух миллионов верующих. Это рекордное число после пандемии. Среди тех, кто совершает хадж, немало представителей СНГ. Сколько стоит такая поездка к святым местам, узнал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

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Кадры путешествия к главной святыне ислама – самой крупной в мире мечети и знаменитому черному камню Кааба – семейная реликвия Мамагишиевых. Насрулла вместе с супругой на Святой земле был уже трижды. Год назад взяли с собой и дочь. Билеты покупали через турфирму. В путевку, помимо перелета, входило проживание и питание.

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«18-летняя дочь, она сама изъявила желание поехать с родителями, у нее было большое желание совершить хадж. И мы намеревались, один день подумали, нам Аллах открыл дорогу, и на следующий день улетели», – рассказал житель Махачкалы Насралла Мамагишиев.

Трижды отправлялась в хадж к святым местам и Баянт Даудова из Чечни. В свои 81 она торгует пакетами на рынке – копит деньги на очередную поездку в Саудовскую Аравию.

«Поднялась на гору Арафат, просила для всего чеченского народа милости и добра. Просила, поднявшись на самый верх. Как же, мои дети, красиво в этих местах, в Мекке и Медине, мои дети, обязательно посетите», – сказала жительница села Алхан-юрт Баянт Даудова.

Готовиться к поездке нужно заранее. Вернуть долги, позаботиться о тех, кто останется дома. Даты хаджа определяют по лунному календарю. В этом году обряды начались 26 июня и продлятся до 1 июля. Кульминация паломничества – стояние на Арафате в канун праздника Курбан-байрам.

«Пророк Мухаммад сказал: кто не совершит этот обряд, для того хадж недействителен. Поэтому мусульмане с утра после восхода солнца в день Арафат собираются возле этой горы и до захода солнца находятся там, совершая молитвы», –первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Большой хадж в страну двух святынь Мекки и Медины совершают и паломники со всего Казахстана. Верят, что трудности и неудобства в пути учат терпению и стойкости. Для поездки верующие надевают специальную одежду – изар. Он прикрывает тело от пояса до колен, в нем легче переносить 40-градусную жару. «Тот, кто пройдет хадж, получит искупление грехов. Мне удалось исполнить эту мечту и возможность посетить Мекку. Сыну спасибо, купил путевку. Сейчас многие веруют, а в советские годы нам запрещали. Поэтому, слава Аллаху, есть возможность посетить святые места и очиститься», – рассказал паломник Маулет Абельда.

Туроператоры продают специальные путевки для паломников в Мекку. Стоимость хадж-тура эконом-класса на две недели с вылетом из Москвы в этом году начинается от 330 тысяч рублей. В пакет входит перелет, проживание в трехзвездочном отеле и питание. До мечети придется идти четыре километра. Проживание на территории храма в пятизвездочном отеле – в три раза дороже. Стоимость тура из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана в переводе на российские рубли – от 250 тысяч.