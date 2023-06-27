Дом Барби из одноименного фильма предложили арендовать в США

Особняк розового цвета, принадлежавший Барби из одноименного фильма, предложили арендовать в США. Об этом сообщает Deadline.

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Объявление с предложением снять «кукольный» дом из фильма «Барби» было опубликовано на сайте Airbnb. Необычный объект расположен в городе Малибу штата Калифорния.

«Кен приглашает двух счастливчиков остановиться в недавно отремонтированном доме мечты в Малибу. Пока Барби в отъезде, Кен размещает свою комнату в ее доме на Airbnb и по многочисленным просьбам возвращает Барби розовый мир», — сказано в сообщении.

Среди особенностей трехэтажного объекта — наличие диско-роликового катка, тренажерного зала, гигантской песочницы и горки для бассейна на втором этаже. Кроме того, спальня в ярко-розовых цветах оформлена в ковбойском стиле.

Возможность забронировать особняк для двух персон на период до двух ночей появится 17 июля в 10 утра по местному времени.