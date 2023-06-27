Туроператоры объяснили, почему не стоит получать визу для поездки на Кипр самостоятельно
Россияне стали чаще летать на Кипр через Кувейт. При самостоятельном оформлении виз туристы сталкиваются с проблемами. Туроператоры объяснили, почему стоит делать это с помощью специалистов.
Эксперты отрасли отмечают высокий спрос на некоторые курорты, например, на Лимассор, Протарас и Айя-Напа. Как правило путешественники готовы тратить деньги на отели категорий четыре и пять звезд.
Однако некоторые туристы могут не успеть своевременно получить билеты. Проблема заключается в визах. Некоторые экономят на профессионалах и приходят в консульство самостоятельно.
В здании не предусмотрена электронная очередь, поэтому журнал с записями передается из рук в руки. Более того, все ожидающие разделены на категории. Например, люди с детьми и те, кто приехал из дальних городов.
По данным туроператоров, в день приходит от 20 до 100 человек. Некоторым приходится дежурить ночами. Тем временем с помощью специалиста срок подачи уменьшается до пяти рабочих дней. С отказами сталкиваться не приходилось.