Почему не стоит получать визу для поездки на Кипр самостоятельно

Россияне стали чаще летать на Кипр через Кувейт. При самостоятельном оформлении виз туристы сталкиваются с проблемами. Туроператоры объяснили, почему стоит делать это с помощью специалистов.

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Эксперты отрасли отмечают высокий спрос на некоторые курорты, например, на Лимассор, Протарас и Айя-Напа. Как правило путешественники готовы тратить деньги на отели категорий четыре и пять звезд.

Однако некоторые туристы могут не успеть своевременно получить билеты. Проблема заключается в визах. Некоторые экономят на профессионалах и приходят в консульство самостоятельно.

В здании не предусмотрена электронная очередь, поэтому журнал с записями передается из рук в руки. Более того, все ожидающие разделены на категории. Например, люди с детьми и те, кто приехал из дальних городов.