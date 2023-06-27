Эксперт: пустые кресла на турецких рейсах пропадут в начале июля

Туристы удивляются большому количеству свободных кресел на рейсах в Турцию и обратно. «Мой сын сегодня летел из Питера в Анталью рейсом Pegasus. Полсамолета пусто. Спал на трех креслах 3 часа, впервые в жизни. Вроде говорили, что все билеты скуплены», – поделилась наблюдениями подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома».

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Некоторые комментаторы поспешили предположить, что это последствия военного мятежа: «Просто люди купили билеты, а когда ситуация нормализовалась, сдали их». Однако полупустые рейсы туристы замечали и раньше. Фото июньского рейса Turkish Airlines разместила ещё одна читательница телеграм-канала: «Летели из Антальи в Москву – от силы полсамолета было».

Источник в туроператорской компании объяснил журналисту TourDom.ru причины происходящего. По его словам, на протяжении последних двух недель идет сокращение ранее заказанных программ, поэтому вывозных рейсов больше, чем тех, которые доставляют туристов на курорты.

Наш собеседник уверен, что уже со следующей недели ситуация кардинально изменится, свободных мест станет значительно меньше. Во всяком случае, основные большие игроки сократят излишки. Вопрос: какой политики будут придерживаться F&S и TEZ TOUR? Они обычно не консолидируются с тройкой турецких тяжеловесов.

Как утверждают эксперты в области авиаперевозки, сейчас выполняется 1200 рейсов в Турцию в неделю. В минувшем году в пиковый период их было порядка 750. Пока же в ближайшие несколько дней туристы могут наслаждаться оборотной стороной переизбытка предложения по Турции и сладостно дремать на пути к курортам, вытянувшись во весь ряд кресел.