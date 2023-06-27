Россиянам рассказали о супербюджетных отелях в Турции

Доступный отдых в Турции на протяжении длительного периода весьма востребован россиянами – особенно в последнее время, когда направление Египта было сначала закрыто, а затем стало терять свои позиции из-за случаев нападения акул на отдыхающих. В своем блоге на платформе «Дзен» турагент рассказала о том, какие супербюджетные гостиницы и где в Турции сейчас можно забронировать. Информацию специалиста приводит «Экономика сегодня».

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Россияне могут забронировать номера в некоторых отелях на Эгейском и Анталийском побережье Турции по цене от 28 тысяч рублей. Такие гостиницы являются самыми примитивными, но для желающих бюджетно искупаться в теплом море очень даже подойдут, указала турагент Елена. Например, в трехзвездочном отеле в Кемере есть номера на двоих на семь ночей с проживанием, питанием и авиаперелетом до Антальи. «Честно, в эти отели желательно бы не ездить! Очень скромные, бюджетные до простыней с дырками, временами, грязные и прочее», – пояснила эксперт.