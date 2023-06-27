Названы самые бюджетные отели в Турции: цены от 28 тысяч рублей

Россиянам рассказали о бюджетных отелях в Турции – отдых в них начинается от 28 тысяч рублей. Информацией поделилась турагент Елена в блоге «Zametki турагента» на платформе «Дзен».

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«Данные отели являются самыми примитивными на Анталийском или Эгейском побережьях, однако они подойдут для желающих искупаться в теплом море», – отметила эксперт.

По ее словам, цены в отелях начинаются от 28 тысяч рублей. Например, в Himeros Beach Hotel с категорией три звезды в Кемере можно снять номер на двоих, включая проживание, питание, авиаперелеты с багажом из Москвы до Антальи, трансферы, страховки за 57 тысяч рублей. За эту цену туристы смогут отдохнуть 7 дней.