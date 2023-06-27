Турагент посоветовала места для уединенного отдыха

Турагент Надежда Диомидова дала совет туристам, желающим провести отдых в уединении и поисках себя, отправляться на острова Индийского океана, например, на Сейшелы и Бали, а также в Таиланд. В интервью для “Пятого канала” эксперт поделилась рекомендациями о летних путешествиях.

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Она отметила, что Таиланд и Бали всегда привлекали туристов своей уникальной природой и океаном. Отправившись туда, путешественники смогут насладиться отдыхом и уединением, а также прослушиванием музыки, медитациями и чтением.

В том числе турагент добавила, что Сейшелы и Мальдивы славятся своими пляжными виллами на воде, где туристы смогут полностью расслабиться и насладиться красотой природы, наблюдая за проплывающими мимо рыбками.

Кроме того, при выборе уединенного отдыха Диомидова рекомендует выбирать для размещения отели с небольшим количеством номеров, чтобы виллы были расположены далеко друг от друга, обеспечивая максимальный покой и приватность.