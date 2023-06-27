Турагент рассказала россиянам про супер-бюджетные отели в Турции

Турагент Елена рассказала российским туристам о супер-бюджетных предложениях отелей для летнего отдыха в Турции. Подборкой гостиниц она поделилась в личном блоге «Zametki турагента» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Эксперт предупредила, что эти отели являются самыми примитивными на Анталийском или Эгейском побережьях, однако они подойдут для желающих искупаться в теплом море. Так, цены начинаются от 28 тысяч рублей. К примеру, в Himeros Beach Hotel с категорией три звезды в Кемере можно снять номер на двоих (семь ночей), включая проживание, питание, авиаперелеты с багажом из Москвы до Анталии, трансферы, страховки за 57 тысяч рублей. Аналогичные условия в трехзвездочной Marin за 59 тысяч рублей.

«Честно, в эти отели желательно бы НЕ ездить! Очень скромные, бюджетные до простыней с дырками, временами, грязные и прочее. Но, понимаю, у каждого свой кошелек и свои планы на жизнь», — объяснила Елена.

При этом турагент отметила, что в Турции есть бюджетный отель, который неплохо себя зарекомендовал. Так, пятизвездочный Club Sun Heaven Family & Spa в Конаклы (2,5 часа езды от аэропорта Антальи) может принять двух гостей в стандартном номере за 97 тысяч рублей. Постояльцам за такую сумму предлагают услугу «ультра все включено», пляж прямо у гостиницы и чистые, недавно отремонтированные номера.