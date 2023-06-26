«Разительно отличаются»: реальные отзывы туристов на пляжи Хургады

В Египте часто бывают довольно сильные ветры, так что на пляжах есть защищающие экраны. Их можно установить с той стороны, откуда дует ветер, и станет гораздо комфортнее. Лежаков хватает на всех в любое время. Заходы в море очень хорошие: туристам с детьми можно не волноваться. Есть, конечно, неприятные места, но вы их сразу определите. Можно иметь при себе пляжные тапочки, будет неплохо. Вода очень соленая, плыть легко и свободно. Пляжи чистые. Песок убирают, просеивают и ровняют достаточно часто. Около лежаков есть урны. Даже те (обычно наши туристы), кто очень любят закапывать окурки в песок, в Хургаде (по крайней мере в тех отелях, где мы были) этого не делают, а бросают в урны. Также поступают с другим мусором.