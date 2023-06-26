«Разительно отличаются»: реальные отзывы туристов на пляжи Хургады
Хургада — один из самых популярных курортных городов Египта. Он славится своим теплым Красным морем и песчаными пляжами. Эта местность настолько востребована среди туристов, что курортная береговая линия давно вышла за пределы города.
«Рамблер» собрал отзывы путешественников о пляжах Хургады, чтобы узнать, какие из них стоит выбирать для отдыха.
Пляжи в Хургаде можно разделить на две основные категории: те, которые находятся при отелях, и общественные. По мнению отдыхающих, общественными пляжами в Хургаде практически никто не занимается:
Если речь идет об общественных пляжах, то впору говорить «просто кошмар!». Энтузиастов, которые поддерживали бы их в достойном виде, на самом деле не так много. Другое дело — пляжи, которые прилегают к отелям и являются частью их территории. Эти пляжи разительно отличаются в лучшую сторону и соответствуют правилу: чем богаче отель — тем лучше развита его пляжная инфраструктура. Совсем иначе выглядят общественные пляжи. Где они хоть немного платные, еще поддерживается какое-то подобие порядка, но тоже не очень.
Наиболее известный пляж среди туристов — Dream Beach. Его принято описывать как место, которое может порадовать гостей прозрачным морем, яркой зеленью и нежным песком. Однако пользовательница Галина отмечает, что этот пляж переоценен:
В декабре прошлого года ездили в Хургаду «дикарями». Несколько раз посещали небезызвестный пляж Dream Beach, единственное удобство которого — удачное месторасположение. Впрочем, было ощущение, будто я нахожусь на одном из пригородных платных пляжей Одессы: чистота моря далека от идеала, скученность людей огромная, места мало. Более привлекательными оказались пляжи в районе Сахль-Хашиш, который находится за городом. Красота вокруг неописуемая, и сервис на высоте.
Есть те, кто хвалят пляжи при отелях Ali Baba Palace и Grand Plaza Hotel:
В Египте часто бывают довольно сильные ветры, так что на пляжах есть защищающие экраны. Их можно установить с той стороны, откуда дует ветер, и станет гораздо комфортнее. Лежаков хватает на всех в любое время. Заходы в море очень хорошие: туристам с детьми можно не волноваться. Есть, конечно, неприятные места, но вы их сразу определите. Можно иметь при себе пляжные тапочки, будет неплохо. Вода очень соленая, плыть легко и свободно. Пляжи чистые. Песок убирают, просеивают и ровняют достаточно часто. Около лежаков есть урны. Даже те (обычно наши туристы), кто очень любят закапывать окурки в песок, в Хургаде (по крайней мере в тех отелях, где мы были) этого не делают, а бросают в урны. Также поступают с другим мусором.