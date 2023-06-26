Самые красивые пляжи греческого острова Корфу

Пещеры Голубые гроты и отвесные скалы с захватывающими видами являются изюминкой региона.

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На острове Корфу много пляжей – длинных песчаных и маленьких, уединенных пляжей с мелкой галькой, разбросанных по бухтам и спрятанных среди скал. Пляжи Корфу великолепны, и остров является настоящим пляжным раем. Не зря этот греческий остров называют «островом пляжей». Это, безусловно, его главное достоинство и магнит для туристов, желающих отдохнуть на пляже.

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Самые красивые пляжи Корфу расположены на западе острова в районе курорта Палеокастрица, который считается самым живописным. Скалистое побережье с 6 бухтами Ионического моря с чистой, голубой водой скрывает прекрасные песчаные и галечные пляжи, а также живописные скалы, поднимающиеся из воды. На некоторые из пляжей можно попасть только с моря, поэтому стоит воспользоваться преимуществами региона, совершив круиз вдоль побережья и предусмотрительно отдохнув на выбранном пляже. Самым красивым пляжем, доступным только с моря, является Парадайз Бич, окруженный высокими скалами и омываемый бирюзовой водой.

Пещеры Голубые гроты и отвесные скалы с захватывающими видами являются изюминкой региона.

В этом районе излюбленным местом туристов является небольшой галечный пляж Ла Гротта, расположенный у подножия огромных живописных скал. Среди них есть пляжный бар, где можно выпить кофе, напиток и перекусить. С некоторых точек на скалах в воду прыгают самые смелые отдыхающие.

Самый живописный пляж Корфу – протянувшийся вдоль берега на 2 км Агиос Георгиос, расположенный на северо-западном побережье в одноименном поселке. Деревня с ее зданиями пастельных тонов расположена среди живописных холмов, оливковых рощ и виноградников. Красивый песчаный пляж омывается кристально чистыми водами залива Ионического моря, располагающего к освежающим купаниям и водным видам спорта. Над заливом возвышаются холмы с густой растительностью и огромные живописные скалы. Вдоль пляжа расположено множество ресторанов и отелей, что обеспечивает комфортное пребывание.

Красивый, большой пляж Агиос Стефанос с шелковистым мелким песком и с очень пологим спуском в воду хорошо обустроен и легко доступен для туристов. Побережье расположено в западной части, а пляж является самым большим на острове. Пляж выходит в открытое море, поэтому на Агиос Стефанос часто бывают большие волны. Пляж – безупречное место отдыха для ценителей водных типов спорта. В центре пляжа развита туристическая инфраструктура, а в северном направлении, где возвышаются великолепные скалы, пляж становится более диким. Самой большой достопримечательностью этой нетронутой части пляжа являются грязевые ванны, поскольку целебные глины, найденные здесь, оказывают прекрасное воздействие на кожу.

С пляжа Логас, который расположен у подножия больших песчаных скал в небольшой деревне Перуладес, на северо-западе острова, можно наблюдать самые красивые закаты на Корфу. Береговая линия здесь состоит из нескольких песчаных небольших пляжей, к которым ведут крутые ступени с утесов. Пляжи затенены скалами, и солнце здесь появляется только во второй половине дня.

Недалеко от порта Кассиопи находятся скалистые пляжи Батари и Имеролия. Хотя эти пляжи не покрыты мелким песком, туристов привлекают сюда живописные пейзажи и прекрасные виды на албанское побережье и синее Ионическое море.