Можно ли полететь в Европу в 2023 году недорого: какие есть варианты

Из-за закрытия европейского неба для российских самолетов полеты в Европу стали существенно более долгими. И как следствие — более дорогими. Но даже сейчас есть возможность за сравнительно небольшие деньги отдохнуть в одной из стран Евросоюза. Какие государства ЕС принимают россиян, сколько стоят авиабилеты и пакетные туры, расскажет NEWS.ru.

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Какие страны более лояльны при выдаче «шенгена»

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Ранее NEWS.ru уже писал о том, какие страны Евросоюза продолжают выдавать визы россиянам. Среди наиболее лояльных государств оказались Италия, Испания и Франция. Как объясняли представители туриндустрии в марте, Италия выдает визы строго на даты поездки, иногда — на три — шесть месяцев, но недолгие и многократные визы. В то же время в визовый центр можно было записаться буквально на «завтра — послезавтра». Но уже сейчас в посольстве Италии заявляют, что сроки рассмотрения документов существенно увеличились из-за наступления сезона отпусков и сокращения дипмиссии в России. Поэтому Италия рекомендует подавать документы как можно раньше, напоминая, что их можно подать за полгода до предполагаемой даты поездки.

В визовый центр Испании в марте можно было записаться на свободные даты через неделю-две. С Францией все еще сложнее. Видимо из-за того, что страна выдает долгосрочные, даже пятилетние визы, записаться на собеседование в марте было очень сложно: свободные слоты быстро разбирали боты. Кто-то даже оформлял услугу выезда сотрудников визового центра к заявителю на дом.

Среди стран, которые оформили больше всего шенгенских виз россиянам в прошлом году, также есть Венгрия, Греция и Германия. В Венгрии недавно отмечали, что рассматривают заявления две недели.

Куда будет сложнее получить визу

Также в начале года в Ассоциации туроператоров России сообщали, что документы на шенгенскую визу под туристические поездки выдают такие страны, как Австрия, Хорватия, Словения, Швейцария, Португалия.

Очень сложно, но теоретически можно получить туристическую визу в Норвегию и Швецию, ранее писал NEWS.ru. Хотя эти страны однозначно не самые лояльные к россиянам.

Туристические визы в Германию получить крайне сложно. Немцы теперь требуют предоставить выписку со счета в «поддающемся проверке» банке в одной из стран — членов ЕС (который не находится под санкциями), доказательство владения недвижимостью в РФ (или другие «возможные доказательства намерения вернуться в Россию») и европейский медицинский полис с суммой покрытия на срок пребывания.

И опять же стоит напомнить, что в связи с санкциями визовый сбор за «шенген» вырос с €35 до €80 (а с учетом цен на услуги визовых центров придется отдать еще больше). И вместо 10 дней заявление теперь обрабатывается в течение 15 дней, а в отдельных случаях срок может быть продлен до 45 или даже 60 дней.

Как изменилась длительность перелета из России в Европу после начала СВО

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что до начала спецоперации на Украине полеты из России в Европу длились два-три часа, максимум четыре-пять часов, а сейчас они отнимают от 11 часов из-за прекращения прямого авиасообщения.

Наиболее популярными для пересадок стали Стамбул, Ереван, Белград, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Бахрейн, Кувейт, Баку и Минск.

Как изменились цены на полеты в Европу

До пандемии коронавируса в 2020 году авиабилет в Европу и обратно можно было купить за 20 тыс. руб. на человека. Сейчас же, говорит Горин, средний билет стартует от 60 тыс. руб., а если речь идет об удобной, быстрой пересадке или полете без смены авиакомпании, то цена может доходить до 80–120 тыс. руб.

Что следует учесть при пересадке

При этом, если маршрут сложный, со сменой авиакомпаний, туристу может пригодиться карта иностранного банка для оплаты каких-либо услуг во время пересадки. Поэтому, если такой карты нет, лучше сразу покупать билеты у турагентов и компаний-агрегаторов, чтобы они обеспечили беспроблемную пересадку.

Еще одна рекомендация: если до пересадочного аэропорта вас везет одна авиакомпания, а после — другая, лучше закладывать не менее 2,5 часа на прохождение всех возможных процедур (в том числе погранконтроля) при пересадке, говорит Горин. Если же речь идет о пересадках между самолетами одной авиакомпании, достаточно будет 1,5 часа, добавляет он.

Также эксперт дал совет летящим через Стамбул одной авиакомпанией и без багажа — пройти онлайн-регистрацию для всех своих рейсов в одну сторону. Тогда погранконтроля не будет, и понадобится только досмотр вещей и обращение за сменой гейта в аэропорту.

Выгоднее ли брать путевки

NEWS.ru попросил туроператора Space Travel и портал «Слетать.ру» предоставить информацию о самых выгодных путевках в Европу на ближайшие месяцы. И получается, что часть турпакетов, включающих перелет и проживание, выгоднее, чем отдельные авиабилеты.

Примеры путевок на одного человека

У первой компании есть путевки на греческий остров Родос, в отель Dionysos Rhodes 4* с завтраками. Цена недельного тура, включая перелет через турецкий Даламан, начинается от 66 тыс. руб. Недельные туры на Кипр с перелетом, проживанием и завтраками в отеле Tasia Maris Seasons 4* в Айя-Напе начинаются от 80 тыс. руб. на человека.

Совершенно другая цена на отдых в Италии: турпакет, включающий перелет и проживание (с завтраками) в отеле T Hotel 4* на Сардинии в течение шести ночей, будет стоить от 171 тыс. руб. на человека.

Примеры путевок на двоих

«Слетать.ру» подсчитал, сколько будут стоить путевки на двоих. Недельный тур на Кипр на семь ночей с вылетом в конце июня — начале июля и проживанием в трехзвездочном отеле (с завтраками) обойдется паре от 112,8 тыс. руб.

Перелет, семь ночей на греческом острове Крит с проживанием в «трех звездах» на завтраках будут стоить уже от 191 тыс. рублей.

Семь ночей в испанской Барселоне в трехзвездочном номере с завтраками вместе с перелетом обойдутся от 258 тыс. руб., в Мадриде — от 237 тыс. руб.