Россиянка поделилась неприятными впечатлениями от поездки в Стамбул

Россиянка, которая отправилась на отдых в Турцию, поделилась неприятными впечатлениями от своей поездки в Стамбул. Свой отзыв она опубликовала на портале «Тонкости туризма».

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По словам туристки из России, первым и главным разочарованием для нее было поведение местных жителей в отношении приезжающих в страну. Путешественница рассказала, что турки при виде туристов сразу же поднимают цены на все товары и услуги. Она отметила, что даже в супермаркетах при взвешивании продавцы устанавливают высокую цену.

«Агрессивным» поведением в отношении туристов отличаются и водители такси в Турции. Россиянка поделилась, что иногда таксисты приезжают с уже включенным счетчиком. Кроме того, иногда они возят туристов кругами, чтобы получить с них побольше денег.