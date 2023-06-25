«Выжимают всё до последней копейки»: отзывы россиян об отдыхе в Турции

Турция остается популярным туристическим направлением у россиян. По словам экспертов, цены на путевки стали снижаться после резкого скачка минувшей весной. Ожидается, что 2023 году сезон продлится дольше обычного — до конца ноября. NEWS.ru выяснил, как относятся к россиянам в Турции и сколько стоит отдых на самом деле.

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Почему Турция так популярна у туристов из России

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Согласно прогнозу Ассоциации туроператоров России (АТОР), Турция останется лидером среди зарубежных направлений. Как сообщили в организации, общее количество поездок этим летом может составить порядка 3 млн, что на 40% больше, чем в тот же период времени в прошлом году.

«Общее количество заявок на летние заезды на Турцию по сравнению с концом мая прошлого года у крупнейших туроператоров выросло в среднем на 40%. По прогнозам аналитиков АТОР, летом эту страну могут посетить около 3 млн туристов из России», — сообщили в Ассоциации.

Как отмечают туроператоры, средняя продолжительность отдыха в Турции у россиян этим летом составляет 10 ночей, стоимость — 215–265 тысяч рублей на двоих.

Как изменились цены для россиян на отдых в Турции

В преддверии сезона турецкие отельеры повысили цены, однако такого, как прежде, наплыва российских туристов не ожидается, считает председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

«Турки определенно рассчитывали на иной поток, однако против этого сработало два фактора. Во-первых, экономические причины, люди стали бережливее, во-вторых, продолжающаяся СВО — некоторые боятся на фоне происходящего покидать страну. Также заметно увеличилось количество „невыездных“ россиян», — поделился с NEWS.ru Бобылев.

Эксперт пояснил, что сначала турки чересчур «задрали цены». По мнению Бобылева, рост произошел «за счет категории обеспеченных россиян, которые ранее отдыхали в Испании, Италии, на Кипре, а теперь на фоне известных событий переключились на Турцию».

«Что касается среднего сегмента, то тут ценовая ситуация очень подвижная: турки маневрируют, с конца мая происходят серьезные корректировки в сторону снижения стоимости туров», — добавил собеседник NEWS.ru.

Так, российские компании начинают продавать горящие туры в Турцию со скидкой в 30%, сообщили в АТОР. Например, один из туроператоров предлагает провести неделю в Анталье за 50 тысяч рублей в четырехзвездочном отеле, а цены на пятизвездочный начинаются от 64 тысяч рублей.

Отдохнуть в люксовых гостиницах по-прежнему дорого: путевка на 10 ночей для двоих будет стоить от 1 до 1,5 млн рублей.

Как в Турции относятся к туристам из России

Россияне, которые уже успели провести отпуск в Турции, говорят, что отношение к ним после 24 февраля 2022 года не изменилось.

«Турки очень рады россиянам, никакого напряжения в отношениях нет. Они не любят поднимать тему СВО, говорят, что это не их разборка. Обычные люди стараются придерживаться нейтралитета», — рассказал NEWS.ru житель Самары Павел Трубин, недавно вернувшийся из Турции.

По словам мужчины, он отдыхал на турецких курортах много раз и сейчас ничего не изменилось в худшую сторону.

«Из плохого отмечу лишь растущие в магазинах и аптеках цены. Все дорожает буквально на глазах», — добавил Павел.

Его точку зрения разделяет москвич Алексей Новичков, который отдыхал в турецком Кемере в начале июня.

«Мы хотели арендовать автомобиль, чтобы самостоятельно посетить ряд красивых мест. Если в марте аренда авто стоила в среднем $30 в сутки, то сейчас за нее просят $60–70. Такое ощущение, что турки пытаются выжать из туристов все до последней копейки», — рассказал NEWS.ru Алексей.

«Дешево? Ребята, Турция была дешевой в каком-то лохматом году, инфляция бьет все рекорды, цены поднялись в три раза. А вот теперь решать каждому, стоит или нет тратить 300 тысяч рублей на Турцию», — пишет в своем отзыве на сервисе «Отзовик» одна из россиянок, недавно посетившая курорт.

Другой турист считает, что отдых в Турции — это прекрасный выбор для тех, кто ищет сочетание красивых пляжей, мягкого климата, богатой истории и культуры: «В Турции есть все, что может понадобиться для отличного отдыха: от роскошных курортов на побережье и богатого выбора морепродуктов до плотного расписания экскурсий и походов по местным достопримечательностям. Кроме того, Турция славится дружелюбными людьми, готовыми помочь и показать свою страну в лучшем свете».

Основатель сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян подтвердил NEWS.ru, что Турция остро нуждается в российских туристах.

«Не секрет, что именно россияне оставляют много денег на турецких курортах, приобретая шубы, текстиль, лекарства. Если немец в среднем тратит на отдыхе в Турции $300, то россиянин — $1000», — заявил он. Именно поэтому, по мнению Мкртчяна, россиян любят и ждут на турецком берегу.

Роман Бобылев также подтверждает, что граждане РФ не сталкиваются с негативом во время отдыха в этой стране. По его словам, «мы с турками во многом похожи и нас много объединяет».

Сколько продлится туристический сезон в Турции в 2023 году

В этом году из-за аномально холодной и дождливой весны сезон в Турции начался позже обычного: море долго прогревалось. По прогнозу Алексана Мкртчяна, погода осенью позволит наверстать упущенное. «Нынешний сезон продлится до конца ноября, до этого времени отели не будут сворачивать свои летние программы», — отметил эксперт.

Одна из особенностей нынешнего сезона — жесткая конкуренция Турции с ОАЭ. Впервые так сложилось, что отдохнуть в Эмиратах в июле-августе можно дешевле, чем на турецком берегу. Однако температура воздуха там гораздо выше, чем в Анталье или Алании.

В АТОР не исключают, что турецкие отели будут вынуждены предлагать дополнительные скидки. Эксперты ассоциации связывают это с тем, что компенсировать около 40% турпотока в Анталью (именно столько составляют россияне) за счет европейцев при всем желании не удастся.