За что могут наказать туристов в экзотических странах

Прежде чем ехать отдыхать в заморские страны, стоит изучить их законы и культуру. В некоторых государствах за невинные на наш взгляд действия можно схлопотать не только большой штраф, но и сесть на приличный срок. Какие запреты действуют в местах популярного отдыха российских туристов, изучила «Парламентская газета».

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Купальник только для моря

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В Абхазии ужесточили наказание за появление в купальнике в общественном месте. Тем более под запретом выход в обнаженном виде. За игнорирование этого правила — штраф 20 тысяч рублей. Раньше он был 300 рублей, но с 1 августа вступят в силу поправки в местный Кодекс об административных правонарушениях. Депутат Народного собрания Абхазии Даут Хутаба пояснил, что решение принято в целях уважения культуры и традиций страны, а также для улучшения качества отдыха туристов.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, это ужесточение не повлияет на туристический поток: «В рейтинге зарубежных направлений Абхазия входит в топ летнего спроса. В прошлом году эту страну посетило не менее одного миллиона туристов». Введение или ужесточение правил в стране не имеет смысла обсуждать, считает эксперт.

«Нужно с уважением относиться к правилам и законам каждой страны, — посоветовал Горин. — Туризм — это народная дипломатия. Путешествовать надо культурно».

В Абхазию российские туристы могут въезжать свободно. Еще одно преимущество страны — транспортная доступность.

Чтоб не пил, не курил

В 2022 году Индонезию посетили 57 тысяч россиян. И столкнулись с ее жесткими правилами. К примеру, на людях нельзя быть в излишне открытой одежде. Индонезийцы — народ религиозный, поэтому нервно реагируют на туристов в обтягивающих майках, коротких шортах и мини-юбках. Кстати, там тоже нельзя ходить в купальнике в общественных местах. За такое поведение можно схлопотать штраф.

Еще одно ограничение — публичное выражение эмоций. В Индонезии запрещено обнимать и целовать на улице. Иначе — 10 лет тюрьмы и огромный штраф. На гомосексуальные отношения здесь наложено табу.

Надо быть осторожным и с алкоголем. Индонезия — мусульманская страна, поэтому туристам не рекомендуют употреблять спиртное. В стране также строго наказывают за курение в парках, скверах, на пляжах. Если полиция поймает с сигаретой, следует ждать крупного штрафа или тюремного срока до полугода.

Самое жесткое наказание — за наркотики. Запрещено ввозить, принимать и покупать любые сильнодействующие и психотропные вещества. За нарушение закона туристу грозит 20 лет тюрьмы, а местному жителю — смертная казнь.

Для туристов действуют особые правила на дорогах. Штраф можно получить за езду без прав, за не пристегнутый ремень в автомобиле, заезд за линию перед светофором. Есть требования и к передвижению на велосипеде или мотоцикле. На байке нельзя ездить вдвоем без шлема.

А вот фотографировать и снимать видео можно не только на улице, но даже в храме. Однако перед съемкой религиозного объекта необходимо спросить разрешение. Не стоит фотографировать местных жителей на пляже и во время купания.

Солнце, океан и песок

Въезд в Таиланд для россиян безвизовый, по загранпаспорту — на срок до полутора месяцев. По информации властей Таиланда, в 2022 году в стране побывали 435 тысяч российских туристов. В рейтинге популярных направлений Ассоциации туроператоров России страна занимает пятую строчку.

Здесь запрещены азартные игры, кроме государственной лотереи. Нельзя вывозить камушки, ракушки, кораллы — все это собственность королевства. Запрещен и вывоз изделий из слоновой кости. Зато с собой можно увезти статую Будды, но только не выше 16 сантиметров.

Штраф выпишут за прикосновение к местным жителям без их разрешения или клевету, в том числе в социальных сетях.

Накажут рублем и за использование дронов и квадрокоптеров — придется заплатить около двух тысяч рублей. А в тюрьму можно угодить за кормление рыбок в заливе или сдачу квартиры в аренду, если собственник не открыл компанию.

Остров правил

На Кубе под запретом фото- и видеосъемка военных, государственных учреждений. Профессиональным фотографам необходимо иметь при себе разрешение на ввоз оборудования, а также соответствующую визу. Что касается беспилотников — кубинская таможня не рекомендует их брать с собой. Их могут отобрать и вернуть только при выезде из страны.

Местные жители не могут сдавать жилье. Туристы, которые примут предложение кубинцев пожить, могут иметь дело с представителями закона. Без лицензии запрещено подвозить иностранцев на машине — иначе наказания рублем не избежать как водителю, так и пассажиру.

На Кубе проявляют уважительное отношение к животным. Там, как и в Индии, корова священна. За ее убийство можно сесть за решетку на многие десятилетия.

Штраф придется заплатить за курение в общественных местах и купание в обнаженном виде.

Туроператоры советуют сохранять чеки на покупки — без них таможня вправе конфисковать подозрительные предметы. Еще предупреждение — с острова запрещено вывозить поделки из коры и древесины ценных пород.