Врач организовал туры на квадроциклах в горах Армении

Новое развлечение для туристов появилось в горах Армении – поездки по пересеченной местности на квадроциклах. Авторы тура предлагают маршруты разной сложности.

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Корреспондент «МИР 24» Анна Арутюнян проехалась по одному из них. С экологической точки зрения Ванадзор и его окрестности считаются одними из самых чистых в Армении, поэтому прогулки на квадроциклах дают возможность надышаться свежим воздухом.

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Гонять необязательно, на экстремальном транспорте важно оставаться сконцентрированным и крепко держать руль.Поездка начинается на окраине Ванадзора. Через пару десятков метров попадаешь в полное бездорожье. Затем получаешь удовольствие от созерцания природы и аромата цветущих лугов.

Туры на квадроциклах организовал Ваграм Григорян. По профессии он врач-травматолог. Шутит, что участникам его путешествий повезло вдвойне: здесь и живописных маршрутов достаточно, и доктор рядом – на всякий случай. «Мы предлагаем пока только три маршрута. Это экскурсия по горам и полям, она длится примерно час. Следующий маршрут – около трех часов. Мы поднимаемся на вершину горы Маймех, самую высокую в окрестностях города. И самый длинный маршрут – поездка к водопаду Трчкан, который находится в восьми километрах от цивилизации», – рассказала основатель туров на квадроциклах Ваграм Григорян.

За короткую экскурсию нужно заплатить 15 тысяч драмов (около трех тысяч рублей), а длинная обойдется в 35 тысяч драмов (почти в семь тысяч рублей). Некоторые участки маршрутов труднопроходимые, поэтому всегда рядом сопровождающая команда, а перед поездкой проводится инструктаж.

«Сначала мы уточняем, владеет ли гость навыками вождения этой техники. У многих, кстати, они есть. Если человек неопытный, его везем мы или проводим обучение на ровной местности, а на маршруте даем сесть за руль только на легких участках», – отметил инструктор по вождению квадроциклов Тигран Григорян.

Уже появилась очередь из желающих прокатиться. Новым форматом отдыха в Ванадзоре заинтересовались и приезжие, и местные жители.

«Уже два года, как я пристрастилась к квадроциклам, в поездках по разным странам это мое самое любимое развлечение. И тем не менее Ванадзор уникален. В разное время года природа здесь удивляет по-новому. Не перестаю поражаться ее красоте», – поделилась жительница Ванадзора Вардуи Амирханян.