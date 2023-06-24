5 причин отдохнуть в Таиланде этим летом

Высокий сезон в Таиланде начинается в ноябре и заканчивается к марту. Летом же здесь наступает период практически ежедневных дождей.

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Но несмотря на капризную погоду, отдых в Таиланде летом совершенно точно не стоит сбрасывать со счетов.

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Расскажем пять причин выбрать местные курорты для будущего путешествия.

Летом – недорого!

Первый очевидный плюс летнего отпуска в Таиланде – цены. Как и на любом туристическом направлении, в низкий сезон здесь можно существенно сэкономить. Отели снижают цены на проживание, а авиакомпании – на перелеты. По данным туроператоров, в сумме отдых обойдется дешевле минимум на 15–20, а иногда и на 50%.

Кроме того, выбор отелей на любом из курортов (за исключением острова Самуи, который летом очень популярен) намного больше, чем зимой. Легко можно выбрать гостиницу, которая действительно нравится, а не ту, в которой остались номера.

Сетевое издание m24.ru

Тур на неделю на Самуи обойдется от 140 тысяч рублей на двоих. В стоимость входят перелет туда и обратно, а также проживание в трехзвездочном отеле с бассейном и собственным пляжем.

Недельный отдых в Паттайе стоит от 115 тысяч на двоих примерно на таких же условиях.

Мало туристов

Второе очевидное преимущество отдыха в Таиланде летом – отсутствие туристических толп. Не придется участвовать в битвах за лежак и место у бассейна и подолгу ждать внимания официанта или экскурсовода. А еще возрастут шансы сделать красивые фото без чужих частей тела в кадре.

При этом нельзя сказать, что тайские курорты летом вымирают. Туристы здесь есть круглый год, просто в этот период их заметно меньше.

Наслаждение природой

С июня по октябрь в Таиланде сезон дождей. Но именно в это время вся тропическая зелень в Таиланде предстает перед путешественниками во всей красе – все благодаря повышенной влажности воздуха. Природа цветет и пахнет, а горные реки разливаются красивыми водопадами. Летом здесь определенно есть на что посмотреть.

К слову, дожди идут в основном ночью и затягиваются максимум на три-четыре часа. А чаще всего и вовсе на 20–30 минут. Отчасти это даже неплохо, так как дожди приносят приятную прохладу.

Температура воздуха на курортах летом – около 30–35 градусов, вода прогревается до 26–28. Жарче всего на Самуи, а вот на Пхукете может быть чересчур влажно и душно.

Сетевое издание m24.ru

Также стоит знать, что из-за дождей и ветра на море возникают сильные волны, а кое-где и подводные течения. В особенности это касается курортов Андаманского моря. Иногда бывают отливы и медузы, но случается подобное даже реже чем раз в год. Но чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит выбрать отель с бассейном.

Вкусный сезон

Экзотические фрукты в Таиланде есть круглый год, однако многие из них созревают именно летом. Примерно с апреля здесь собирают урожаи манго, рамбутанов, ананасов, личи, мангостинов и много чего еще. Именно у летних, только что сорванных с плантации фруктов самым яркий вкус. Те, кто пробовал, с уверенностью говорят: зимой уже совсем не то.

Продуктивный шопинг

Пятая причина полететь в Таиланд летом – большая распродажа Amazing Thailand Grand Sale. В 2023 году она продлится с 15 июня по 15 августа, но некоторые предприниматели продлевают ее на произвольный срок. Торговые центры, рестораны, бутики, спа-салоны и даже клиники пластической хирургии предлагают скидки до 90% на свои товары и услуги. Больше всего выгодных предложений сосредоточено в главных туристических центрах – Бангкоке, Чиангмае, Паттайе, на островах Пхукет и Самуи.