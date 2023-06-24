Туристка из России сообщила правду об отношении турок к русским

Туристка отметила, что перед отпуском очень переживала из-за сообщений о падении качества сервиса.

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Российская туристка, вернувшаяся из отпуска в Турции, поделилась своими впечатлениями об отдыхе в личном блоге в социальной сети "ВКонтакте".

Для размещения туристка выбрала пятизвездочной отель в Кемере. Для всей ее семьи отдых обошелся примерно в 400 тысяч рублей на восемь дней по системе “все включено”.

Сам отель туристам понравился. По словам девушки, в номере было чисто и светло. Большим плюсом был вид из окна на красивые пейзажи. В том числе россиян порадовал и уровень сервиса – персонал отеля был вежливым и отзывчивым.

Однако туристка отметила, что перед отпуском она очень переживала из-за распространенных в интернете сообщений о падении качества сервиса в Турции и негативном отношении местных жителей к русским.

Так, девушка рассказала, что они с подругой побывали на популярном рынке. Девушкам понравилась одна из сумок и они начали торговаться с продавцом, который смеялся, шутил и готов был снизить цену.

Однако вдруг появилась женщина — его супруга или коллега, которая, по словам россиянки, начала кричать и говорить, что не нужно разговаривать с русскими. Кроме того, женщина сказала, чтобы девушки уезжали к себе домой и отказалась продавать им товар.