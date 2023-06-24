В Италии туристам грозит штраф за воровство песка с пляжа

В Италии туристам грозит штраф в €3000 за воровство розового песка с пляжа Спьяджа-Роза
Пляж Спьяджа-Роза на острове Буделли известен своим розовым песком и прозрачной голубой водой. Но с некоторых пор любоваться на эту красоту можно лишь издалека во время морских прогулок.
Власти категорически запрещают ходить по розовому песку, фотографироваться на пляже и тем более выносить песок за его пределы.
Фабрицио Фоннесу, директор национального парка архипелага Маддалена, предупредил, что нарушителю рискует нарваться на крупный штраф.
Так, фотография и прогулка на Розовом пляже обойдутся в €500, а воровство уникального песка грозит более серьезным наказанием в €3000 (около ₽276 000), пишет издание Daily Star.