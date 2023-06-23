Один из самых популярных турецких сериалов «Великолепный век» — исторический драматический и историко-фантастический телесериал турецкого производства, созданный Tims Productions.

Сериал показывает невероятную историю жизни и любви султана Сулеймана Великолепного его жены Хюррем Султан. Вместе с культовой любовной линией Сулеймана и Хюррем, сериал показывал захватывающую борьбу за трон и хитросплетения дворцовой жизни в Османской империи.

Сериал давно стал культовым и многие фанаты по всему миру мечтают посетить места, где снимался тот самый «Великолепный век». На самом деле, это не сложно — знаковые локации из сериала ждут туристов в Стамбуле. Смотрите видео, чтобы узнать, где искать 12 невероятных мест Стамбула из «Великолепный века».