Страны Ближнего Востока всегда удивляют туристов из-за разницы менталитетов. Поэтому, приезжая в новую для себя страну в этом регионе, стоит готовиться к различным трудностям. Чаще всего они связаны с разницей менталитетов и особенностями климата.

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Израиль остается популярным направлением у российских туристов при наличии прямых рейсов. Летом многие приезжают сюда, чтобы посетить популярные достопримечательности и искупаться в Средиземном море. Однако отдых может быть омрачен несоответствием ожиданий с реальностью. О том, на что жалуются туристы в Израиле и к чему нужно быть готовым, — в материале “Рамблера”.

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Медленный сервис или его отсутствие

В большинстве кафе, ресторанов и супермаркетов сервис очень медленный. На кассе вы будете долго ждать очереди, а в кафе ваше блюдо будет долго готовиться. Туристы, которые привыкли получать все быстро, а потом бежать и осматривать другие достопримечательности, не понимают этой медлительности.

Туристы пишут, что даже если торопить кассиров и официантов, это не помогает, поэтому они вынуждены терпеть или отказываться от покупок или еды.

Соблюдение религиозных традиций

Несмотря на то, что ортодоксальные традиции соблюдают не все жители израиля, в Шаббат (выходные с пятницы по субботу) не работает ничего: аптеки, транспорт, музеи, кафе и рестораны. Все закрывается после полудня пятницы и начинает работать в субботу вечером.

Дело в том, что ортодоксальные евреи призывают бойкотировать компании, которые не соблюдают шаббат. Из-за этого национальной авиакомпании пришлось отказаться от перелетов по пятницам и субботам.

Очень высокие цены

В Израиле все действительно очень дорого, включая цены на отели и авиабилеты. Тель-Авив занимает третье место по дороговизне среди всех городов мира. Бутылка воды объемом в 0,5 литра здесь обойдется вам в пять шекелей — 115 рублей. Обед в уличном кафе на одного будет стоить не меньше 50 шекелей — 1150 рублей. Столько же стоит и фастфуд.