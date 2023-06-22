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Туристов на финском острове Улько-Таммио лишат гаджетов

Туристов, прибывающих на финский остров Улько-Таммио, попросят выключить смартфоны, умные часы и другие гаджеты. Об этом заявили представители компании Visit Kotka-Hamina и местной туристической службы.

Туристов на финском острове Улько-Таммио лишат гаджетов
© Слово и Дело

Причиной принятия такого решения стало желание туристической службы сделать Улько-Таммио «островом без телефонов». По словам эксперта Visit Kotka-Hamina Матса Селина, туристов будут лишать гаджетов, чтобы они смогли «по-настоящему насладиться островами».

Как сообщает Центральная служба новостей, путешествия без использования цифровых технологий являются новым трендом среди туристов. Такому виду отдыха часто отдают предпочтение офисные сотрудники, а также руководители крупных компаний. Предполагается, что для них такая поездка является «цифровой детоксикацией».