Отдых в АОЭ обойдется дешевле путевки в Турцию

Пермякам советуют выбирать для отпуска отдых в Объединенных Арабских Эмиратах. Путевки в эту страну стоят дешевле туров в Турцию, которые резко подорожали летом. Отдых на турецком курорте обойдется на двоих в 140 тысяч рублей, тогда как на тур в ОАЭ можно потратить около 100 тысяч рублей. За такие деньги туроператоры предлагают отдых в эмирате Фуджейра.