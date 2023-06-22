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Посетившие Абхазию российские туристы перечислили плюсы и минусы отдыха в регионе в 2023 году

Основным преимуществом республики турист назвал доступные цены.

Российские туристы перечислили плюсы и минусы отдыха в Абхазии
© runews24.ru

Российские туристы, отдохнувшие в Абхазии в 2023 году, перечислили преимущества, благодаря которым поездка в регион может заменить отпуск в Турции или Сочи. Своими впечатлениями они поделились на форуме "Отзовик".

Так, по словам Сергея Баранова из Ульяновска, он с семьей уже в третий раз отправляется в Абхазию на машине. Основным преимуществом республики турист назвал доступные цены.

Он отметил, что в его семье двое детей и путешествие в Сочи является для него достаточно дорогим по сравнению с Абхазией. По словам туриста, море там лучше, а еда дешевле и вкуснее.

Еще одна туристка также назвала Абхазию подходящим для семейного путешествия вариантом. Она рассказала о том, что уникальная природа региона производит незабываемые впечатления.

Однако путешественники также назвали и недостатки отдыха в республике. Так, по их словам, в Абхазии достаточно низкий уровень обслуживания. Например, в номере одного из отелей загорелась проводка, а в кафе туристам приносили блюда на грязных тарелках.

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