Российские туристы перечислили плюсы и минусы отдыха в Абхазии

Основным преимуществом республики турист назвал доступные цены.

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Российские туристы, отдохнувшие в Абхазии в 2023 году, перечислили преимущества, благодаря которым поездка в регион может заменить отпуск в Турции или Сочи. Своими впечатлениями они поделились на форуме "Отзовик".

Так, по словам Сергея Баранова из Ульяновска, он с семьей уже в третий раз отправляется в Абхазию на машине. Основным преимуществом республики турист назвал доступные цены.

Он отметил, что в его семье двое детей и путешествие в Сочи является для него достаточно дорогим по сравнению с Абхазией. По словам туриста, море там лучше, а еда дешевле и вкуснее.

Еще одна туристка также назвала Абхазию подходящим для семейного путешествия вариантом. Она рассказала о том, что уникальная природа региона производит незабываемые впечатления.