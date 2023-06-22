По словам россиянки, на местном рынке она столкнулась с грубостью продавщицы, которая посоветовала ей «идти в другое место» в ответ на просьбу показать цифру на весах при покупке черешни. Кроме того, туристку возмутило поведение торговца чебуреками, который сказал, что у него нет сдачи, и демонстративно отвернулся после того, как она протянула ему купюру в тысячу рублей.