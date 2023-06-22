Почему высокие цены в Турцию не отпугивают россиян

«Лидером среди направлений зарубежного туризма остается Турция. В этом году много действительно много говорили о подорожании турецких курортов, однако сейчас цены, кажется, стабилизировались. Но, конечно, не по сравнению с 2019 годом», – отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.