Почему высокие цены в Турцию не отпугивают россиян
Турция продолжает оставаться в лидерах у российских туристов, несмотря на высокие цены на путевки. Эксперты объяснили, почему так происходит.
«Лидером среди направлений зарубежного туризма остается Турция. В этом году много действительно много говорили о подорожании турецких курортов, однако сейчас цены, кажется, стабилизировались. Но, конечно, не по сравнению с 2019 годом», – отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Перелет из Москвы в Анталью и обратно в июле обойдется туристам от 22 800 рублей, а в Аланию – от 36 тыс. рублей. Сейчас в Турцию летают из 18 городов России.
В пик сезона, в июле и августе, планируется еженедельно до 1200 рейсов. Для сравнения в 2022 году было 700 рейсов, пишет МК.