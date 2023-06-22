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Красивый и опасный цветок, растущий на турецких курортах: видео

Олеандр – красивый и опасный цветок, который часто встречается на юге Турции. Он имеет яркие цветы различных оттенков от белого до розового. Листья олеандра имеют ярко-зеленый цвет и имеют форму ланцета.

Растение содержит сильнодействующие ядовитые алкалоиды, которые могут вызвать серьезное отравление. Все части растения, включая листья, цветы и плоды, содержат ядовитые вещества.

Симптомы отравления олеандра включают тошноту, рвоту, диарею, боли в животе, головную боль, головокружение и сердечные проблемы.

Несмотря на всю красоту и нежность растения, если вы увидите его во время отдыха в Турции, не подходите к нему близко и не трогайте его. И помните, что здоровье и безопасность всегда стоят на первом месте.

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Об этом рассказала в своем видео блогер @Anna_evtimova.

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