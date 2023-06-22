Олеандр – красивый и опасный цветок, который часто встречается на юге Турции. Он имеет яркие цветы различных оттенков от белого до розового. Листья олеандра имеют ярко-зеленый цвет и имеют форму ланцета.

Несмотря на всю красоту и нежность растения, если вы увидите его во время отдыха в Турции, не подходите к нему близко и не трогайте его. И помните, что здоровье и безопасность всегда стоят на первом месте.