В этой стране на российскую пенсию можно жить по-королевски

Многие люди в возрасте мечтают жить в теплом климате и ни в чем не нуждаться. Для этого они готовы сдать свое жилье, чтобы на деньги от аренды и пенсию отправиться отдыхать.

«Моя подруга в 65 лет рванула за границу. Мы сильно переживали за нее, но оказалось, что зря. Она там прекрасно живет, нашла себе мужа-пенсионера и счастлива», – рассказала челябинка Ольга Золотова.

Как оказалось, пожилая жительница Челябинска переехала в Египет. По ее словам, аренда шикарных апартаментов в центре города обошлась ей всего в восемь тысяч рублей в месяц. Цены на поездки в городском транспорте здесь не выше 8 рублей.