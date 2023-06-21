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В этой стране на российскую пенсию можно жить по-королевски: все стоит копейки

Многие люди в возрасте мечтают жить в теплом климате и ни в чем не нуждаться. Для этого они готовы сдать свое жилье, чтобы на деньги от аренды и пенсию отправиться отдыхать.

В этой стране на российскую пенсию можно жить по-королевски
© РИА "ФедералПресс"

«Моя подруга в 65 лет рванула за границу. Мы сильно переживали за нее, но оказалось, что зря. Она там прекрасно живет, нашла себе мужа-пенсионера и счастлива», – рассказала челябинка Ольга Золотова.

Как оказалось, пожилая жительница Челябинска переехала в Египет. По ее словам, аренда шикарных апартаментов в центре города обошлась ей всего в восемь тысяч рублей в месяц. Цены на поездки в городском транспорте здесь не выше 8 рублей.

Стоимость продуктов низкая. За килограмм бананов пенсионерка платит 40 рублей, за апельсины – в два раза меньше. Мясо стоит около 500 рублей. А если хочется поужинать в ресторане, то это обойдется примерно в тысячу рублей. Правда, местной медицинской страховки у российской гражданки нет, но она не переживает из-за этого, ссылаясь на свое крепкое здоровье.

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