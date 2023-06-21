В АТОР проинформировали, что Китаю для роста турпотока из РФ мешают три основные проблемы
Китай стал одним из самых перспективных направлений для отдыха россиян в условиях санкций. Однако для того, чтобы турпоток из РФ в Китай возрос, необходимо решить три основные проблемы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет ИА REX.
Первой проблемой является недостаток русскоговорящих гидов. Эксперты отмечают, что в крупных городах такой проблемы не наблюдается, а вот в маленьких городах эта проблема выражена особо остро.
Вторая проблема заключается в том, что туристам в КНР сложно менять деньги и проводить операции.
Третья проблема - сотовая связь, Wi-Fi и SPA. Россияне часто жалуются на эти три фактора, которые имеют важное значение на отдыхе. Чтобы россияне активнее стали посещать Китай, в стране необходимо решить эти вопросы.