Планы на лето: путешествие на остров Лошинь в Хорватии

Хорватия - невероятной красоты страна, расположенная на западе Балканских островов. Несмотря на сравнительно небольшой размер на карте, место поражает воображение разноплановостью природного ландшафта, богатством местной культуры и гастрономии.

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Один из самых уникальных по красоте регионов Хорватии - остров Лошинь, который находится между Истрией и Далмацией в равном отдалении от берегов Хорватии и Италии. Он раскинулся на изогнутой береговой линии вдоль глубокого, укрытого от волн залива, бухты которого великолепно подходят для отдыха и купания.

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Еще в 19 веке климат острова был признан самым здоровым во всей Австро-Венгерской империи. Лошинь и сегодня называют «островом здоровья и жизненной силы». Там среди вековых сосен и зеленых олив расположились виллы и отели для незабываемого отдыха.

Где остановиться

Boutique Hotel Alhambra - настоящая жемчужина острова Лошинь. Комплекс был построен вокруг двух исторических зданий: виллы Августы и Альгамбры - выдающихся примеров архитектуры в стиле модерн и неоклассицизма начала 20-го века.

На территории находится 51 номер и люкс, каждый из которых идеально гармонирует с окружающим пейзажем и расслабленной атмосферой спокойствия и изысканности. Площадь некоторых люксов достигает 120 кв. м. и включает просторные террасы, откуда открывается невероятный вид на лазурную гладь Адриатического моря. С момента своего основания в 1908 году отель остаётся символом гостеприимства и сервиса высочайшей пробы, сохраняя при этом камерность и очарование домашнего уюта.

Гастрономия

В ресторане Alfred Keller, удостоенном звезды Мишлен, гостей ожидает настоящее гастрономическое путешествие, будоражащее воображение и чувства. Вкуснейшие средиземноморские блюда, приготовленные из местных ингредиентов и специй, сочетают в себе кулинарное мастерство с культурой и традициями региона. Уютный внутренний дворик выступает в качестве идеального антуража для неспешного ужина на свежем воздухе.

Велнес

Отель Boutique Hotel Alhambra славится на всю округу своим лечебно-оздоровительным комплексом. Впечатляющий спа-центр площадью 660 кв. м. включает бассейн с морской водой, три процедурных кабинета, две сауны и ледяную комнату. Ингаляционный бар и кабины для медитации на берегу моря позволяют ощутить целебную сущность острова.

Дух приключений витает здесь буквально повсюду. Более 250 километров троп для хайкинга, живописные автомобильные маршруты и пять теннисных кортов с грунтовым покрытием - в Boutique Hotel Alhambra есть все для активного отдыха.

Отдых

Для удобства гостей рядом с бутик-отелем Boutique Hotel Alhambra расположен небольшой аэропорт. А вокруг - нетронутые бухты, заливы и невероятной красоты пляжи с теплой водой, превышающей среднюю температуру остальной части Адриатики. Внимательный персонал наперед угадывает все желания и, оставаясь практически невидимым, создает идеальные условия для по истине незабываемого отдыха на побережье.