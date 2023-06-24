Идеальный курорт в Турции, о котором не знаю туристы: видео

Турция – излюбленное направление не только среди россиян, но и туристов со многих других стран мира. Однако зачастую, выбирая локацию для своего отпуска, все рассматривают только широко известные турецкие курорты, такие, как, например, Анталья, Сиде, Мармарис или Фетхие.

Местные жители же знают гораздо больше интересных и комфортных для отдыха мест, которые не спешат рекламировать приезжим.

В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик на странице пользователя с ником @fstravel, в котором рассказывается об идеальном курортном городке в Турции, где можно насладиться лазурной морской водой, поймать волну на серфе, позагорать на полупустых пляжах с чистейшим песком и по-настоящему расслабиться, не встречая толпы туристов.