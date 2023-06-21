Куда полететь россиянам на отдых вместо Турции

В 2023 году курортный сезон отметился заметным ростом цен на отдых в Турции, который пользовался популярностью у российских туристов. Куда отправиться вместо турецкого побережья, рассказала глава отдела продвижения туроператора Panteon Надежда Тарбаева.

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Специалист заявила, что хорошей альтернативой сегодня является Греция.

"На большинство греческих курортов можно добраться с одной стыковкой (Стамбул, Ереван, Белград, Дубай, Каир), а в отелях рады гостям из России. Визу по-прежнему можно получить, если корректно подать документы заранее", — отметила Тарбаева.

Она также добавила, что в связи с усложнившейся логистикой цена на отдых повысилась, однако многие россияне все равно отдают предпочтение греческим курортам в качестве возможной альтернативы. Кроме того, туристы часто выбирают Таиланд и Шри-Ланку, передает издание ФАН.

Накануне газета Hürriyet сообщила, что большинство регионов Турции перед началом «внутреннего» туристического сезона столкнулись с резким повышением цен на отели.