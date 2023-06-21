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СМИ: В Евросоюзе «хотят, но не могут» без русских туристов

Туристы из России известны своей щедростью и разнообразием интересов. Однако теперь они в редких случаях появляются в Европе из-за запрета европейских чиновников. Такое решение нанесло ущерб европейцам. Об пишет радио Sputnik.

СМИ: В Евросоюзе «хотят, но не могут» без русских туристов
© вечерняя москва

"Лето в Европе стартует на этой неделе — и вместе с ним начинается сезон отпусков. После ковидных ограничений те, кто занимается организацией отдыха в ЕС, только-только стали расправлять плечи и строить планы, как Россию прикрыли чугунным занавесом", — говорится в материале.

СМИ пишет, что потери европейского континента из-за такого решения составят почти 11,5 миллиарда евро.

Кроме того, российские туристы массово жалуются на условия отдыха в Турции. Они сообщают, что в стране больше невозможно отдохнуть на небольшие деньги.

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова рассказала, во сколько обойдется отдых в Анапе этим летом.

Большинство россиян считают цены на отдых в стране завышенными. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму, турагента Дмитрия Мира, почему путешествия по нашей стране стоят дорого.

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