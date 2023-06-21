Cтраны, путешествия в которые могут быть опасны для туристов

При путешествии в ряд стран россиянам следует соблюдать меры осторожности, рассказал Pravda.Ru президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания «Живая Карта», руководитель туроператора «БайкалВьюТревеллер» Олег Алексеев.
Эксперт пояснил, что речь идет о криминальных странах с низким уровнем жизни. В качестве примера он привел Бразилию, в столице которой опасно гулять одному даже днем.
«Африканские государства малоразвитые, где увидят белого человека — сразу возникает желание залезть к нему в карман. Наверное, и все. Хотя такие вещи можно встретить в любом городе мира», — добавил Алексеев.
Специалист также посоветовал быть осторожнее в тех странах, где наблюдаются вспышки каких-либо инфекций. Например, желтой лихорадки, малярии. Помимо этого, в ряде государств могут быть единичные случаи негативного отношения граждан к россиянам.
«Это было и раньше. Есть люди, которые могут по каким-то причинам ненавидеть тех или иных носителей какой-то речи. Но их единицы во всем мире», — заключил эксперт.
Эксперты «АльфаСтрахование» до этого выяснили, в каких странах юным путешественникам из России, которые путешествовали с родителями, чаще всего требовалась медицинская помощь. По их данным, в числе лидеров оказались Турция, Таиланд и ОАЭ.