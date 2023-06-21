Cтраны, путешествия в которые могут быть опасны для туристов

При путешествии в ряд стран россиянам следует соблюдать меры осторожности, рассказал Pravda.Ru президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания «Живая Карта», руководитель туроператора «БайкалВьюТревеллер» Олег Алексеев.

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Эксперт пояснил, что речь идет о криминальных странах с низким уровнем жизни. В качестве примера он привел Бразилию, в столице которой опасно гулять одному даже днем.

«Африканские государства малоразвитые, где увидят белого человека — сразу возникает желание залезть к нему в карман. Наверное, и все. Хотя такие вещи можно встретить в любом городе мира», — добавил Алексеев.

Специалист также посоветовал быть осторожнее в тех странах, где наблюдаются вспышки каких-либо инфекций. Например, желтой лихорадки, малярии. Помимо этого, в ряде государств могут быть единичные случаи негативного отношения граждан к россиянам.

«Это было и раньше. Есть люди, которые могут по каким-то причинам ненавидеть тех или иных носителей какой-то речи. Но их единицы во всем мире», — заключил эксперт.