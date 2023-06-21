Россиянина шокировали традиции этикета еды в Индии и Китае

Российский путешественник рассказал о традициях Индии и Китая, которые его шокировали. Своими впечатлениями он поделился в своем блоге.

Во-первых, турист удивился, что в Индии пришлось есть руками, так как это местная традиция и часть культуры. При этом отдыхающий отметил, что индийцы облизывают пальцы и издают звуки, которые отбивают аппетит.