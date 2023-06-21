Турэксперт объяснил, какой курорт лучше: Китай или Турция
Количество жалоб на отдых в Турции неожиданно возросло. Россияне подмечают, что работники отелей теперь относятся к ним по-хамски, а цены на путевки из РФ достигают очень высоких показателей.
Туристы начинают искать альтернативы, и, по мнению экспертов, одной из них вскоре может стать Китай. Но председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев не согласен с этим, сообщает «ФедералПресс».
«Китай не может быть по определению вторым направлением. У нас с точки зрения организованных потоков на первом месте Россия, на втором стоит Турция, на третьем – Абхазия. У Китая нет таких мощностей, нет логистических возможностей, чтобы принимать миллионы российских туристов», – пояснил собеседник.
Что касается ценообразования – если попытаться спрогнозировать отпуск на завтра или послезавтра, то результаты удивят. Турки могут выставить недельное предложение на семью за 500 долларов с перелетом, и это будет вполне качественный четырехзвездочный отель по системе «все включено», добавил Бобылев.
«Китай не альтернатива Турции. Это разные сегменты, это разная ценовая политика», – заключил он.