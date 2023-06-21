Турэксперт объяснил, какой курорт лучше: Китай или Турция

Количество жалоб на отдых в Турции неожиданно возросло. Россияне подмечают, что работники отелей теперь относятся к ним по-хамски, а цены на путевки из РФ достигают очень высоких показателей.

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Туристы начинают искать альтернативы, и, по мнению экспертов, одной из них вскоре может стать Китай. Но председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев не согласен с этим, сообщает «ФедералПресс».

«Китай не может быть по определению вторым направлением. У нас с точки зрения организованных потоков на первом месте Россия, на втором стоит Турция, на третьем – Абхазия. У Китая нет таких мощностей, нет логистических возможностей, чтобы принимать миллионы российских туристов», – пояснил собеседник.

Что касается ценообразования – если попытаться спрогнозировать отпуск на завтра или послезавтра, то результаты удивят. Турки могут выставить недельное предложение на семью за 500 долларов с перелетом, и это будет вполне качественный четырехзвездочный отель по системе «все включено», добавил Бобылев.