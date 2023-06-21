Блогер сравнила жизнь пенсионеров в Австралии и России
Тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова посетила Австралию и сравнила жизнь местных и российских пенсионеров. Об этом она сообщила в личном блоге на платформе «Дзен».
Девушка рассказала, что во время путешествия по Австралии останавливалась в гостях у пожилого мужчины в городе Брисбен.
«Дедушка Барри засел в своей квартире, куда приглашает гостей со всего мира, — пояснила она. — Вместе с ним уже живут француз, три американца, два немца и мы, русские».
Автор публикации рассказала, что мужчина получает большую по меркам России пенсию — примерно 100 тысяч рублей в месяц.
«Помимо этого, у него много льгот и ему помогают едой, — позавидовала она. — <…> Сам Барри частенько посещает магазин, чтобы купить всего разного для своих гостей. Он покупает продукты, он же готовит и кормит гостей абсолютно бесплатно».