Блогер сравнила жизнь пенсионеров в Австралии и России

«Помимо этого, у него много льгот и ему помогают едой, — позавидовала она. — <…> Сам Барри частенько посещает магазин, чтобы купить всего разного для своих гостей. Он покупает продукты, он же готовит и кормит гостей абсолютно бесплатно».