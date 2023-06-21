"Не щадят людей": турист — об истинном отношении к русским в Турции

Больше года проживающий в Анталье россиянин рассказал, как на самом деле в Турции относятся к туристам из России.

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Напомним, ранее в Сети распространилась информация о том, что на популярных турецких курортах россияне стали чаще сталкиваться с хамством. Как отметил приехавший из России Георгий Дуров в интервью "Вечерней Москве", на самом деле такие случаи единичны.

В Турции сотрудники правоохранительных органов "не щадят людей", ставших зачинщиками конфликтов, связанных с украинским кризисом, отметил Дуров.

"Если украинец и россиянин начнут выяснять отношения в привычной в понимании многих манере, то депортация светит обоим", - подчеркнул он, добавив, что "в Турции в этом плане сейчас очень жестко".

Конфликты на национальной почве в Турции являются табуированными, подчеркнул находящийся сейчас в Анталье россиянин.

Ранее сообщалось, что турецкие отели начали предоставлять скидки туристам из России. Чтобы сэкономить, специалисты рекомендуют пользоваться системой раннего бронирования, когда дисконт достигает 40%. Кроме того, они советуют ездить в Турцию в апреле-мае или октябре-ноябре - в эти периоды отдых будет стоить дешевле, чем в другое время.