"Не щадят людей": турист — об истинном отношении к русским в Турции
Больше года проживающий в Анталье россиянин рассказал, как на самом деле в Турции относятся к туристам из России.
Напомним, ранее в Сети распространилась информация о том, что на популярных турецких курортах россияне стали чаще сталкиваться с хамством. Как отметил приехавший из России Георгий Дуров в интервью "Вечерней Москве", на самом деле такие случаи единичны.
В Турции сотрудники правоохранительных органов "не щадят людей", ставших зачинщиками конфликтов, связанных с украинским кризисом, отметил Дуров.
"Если украинец и россиянин начнут выяснять отношения в привычной в понимании многих манере, то депортация светит обоим", - подчеркнул он, добавив, что "в Турции в этом плане сейчас очень жестко".
Конфликты на национальной почве в Турции являются табуированными, подчеркнул находящийся сейчас в Анталье россиянин.
Ранее сообщалось, что турецкие отели начали предоставлять скидки туристам из России. Чтобы сэкономить, специалисты рекомендуют пользоваться системой раннего бронирования, когда дисконт достигает 40%. Кроме того, они советуют ездить в Турцию в апреле-мае или октябре-ноябре - в эти периоды отдых будет стоить дешевле, чем в другое время.
Из неприятного: россиян предупредили о новой схеме мошенничества при покупке туров в Турцию. Это касается предоплаты за жилье и обсуждения деталей бронирования в интернете - как правило, получив перевод от туриста такой "владелец" исчезает и полностью удаляет весь диалог.