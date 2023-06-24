Тихие курорты, где можно насладиться одиночеством

Если вы очень сильно устали от работы и людей вокруг, вы можете собрать вещи и уехать на месяц в лес: собирать ягоды и слушать звуки природы. Но если вы не готовы к таким радикальным решениям, можно взять отпуск и восполнить силы в одиночестве на немноголюдных заграничных курортах.

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"Рамблер" спросил эксперта по туризму Надежду Диамидову, куда можно поехать, если хочется тишины и спокойствия.

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Бали

Один из курортов, где можно побыть в тишине и покое, — это Бали. На острове не будет большого количества людей, поэтому можно насладиться отдыхом наедине с природой. Самым спокойным местом для любителей одиночества считается поселок Джимбаран, находящийся к югу от города Кута. Раньше это была небольшая рыбацкая деревня, а теперь — курорт с тропическим лесом, спокойными водами и небольшими рыбными ресторанами.

Еще один тихий балийский курорт — Санур. В этом месте часто отдыхают пенсионеры и семейные пары, желающие уединения и размеренного отдыха.

На Бали также есть лечебный курорт Ловина на северном побережье острова. Его пляжи состоят из черного вылканического песка, а туристов там всегда очень мало.

Сейшелы и Мальдивы

Курорты Индийского океана — Сейшелы и Мальдивы — тоже, по словам эксперта, отлично подходят для спокойного отдыха.

Мальдивы — это курорт с размещением в формате вилл, которые позволяют уединиться и в тишине наблюдать за рассветом или закатом. На Сейшелах также есть фантастические пляжи, на которых нет большого количества людей. А вообще, конечно, достаточно много камерных и уединенных курортов, которые туроператоры могут организовать по запросу. Надежда Диомидова Travel-эксперт и основатель онлайн-турагентства Diomidova Travel

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