Почему без русских туристов в Европе не жизнь

"Русские готовы к освоению новых фронтиров – это уже не столько Турция с Египтом, как и Дубай, пока держащие пьедестал. На очереди – Латинская Америка, с ее океанскими пляжами и раем для серфинга, на очереди – путешествия по африканским национальным паркам, восхищения снегами Килиманджаро, водопадом Виктория и изучением местных обычаев и культур".