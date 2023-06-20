РИА Новости рассказали, почему без русских туристов в Европе не жизнь
Российских туристов ценила мировая индустрия за щедрость, умение развлекаться и богатство интересов. Но евробюрократы решили иначе, нанеся еще один удар по экономике, пишет РИАН.
В Европе начинается сезон отпусков. После пандемии коронавируса Россию туристический сектор не успел расправить крылья, как Европа "закрыла" Россию".
Впрочем, россияне продолжили ездить по миру, а вот евротуризм не увидит довольно крупных денег – почти 11,5 миллиардов евро потратили русские в момент, когда основные ковидные ограничения сняли.
Игроки сектора отмечают, что русские тратили в среднем в 3-4 раза больше европейцев.
Европа решила сделать плохо себе, возомнив себя главным туристическим направлением.
"Русские готовы к освоению новых фронтиров – это уже не столько Турция с Египтом, как и Дубай, пока держащие пьедестал. На очереди – Латинская Америка, с ее океанскими пляжами и раем для серфинга, на очереди – путешествия по африканским национальным паркам, восхищения снегами Килиманджаро, водопадом Виктория и изучением местных обычаев и культур".