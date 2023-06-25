Остров Самуи расположен в Сиамском заливе и считается вторым по величине островом в стране после Пхукета.

В отличии от других курортов Таиланда, Самуи подойдет больше для спокойного и тихого отдыха, так как на острове расположено множество люксовых отелей и спа.

Аэропорт острова считается одним из самых красивых в мире. Он приобрел славу благодаря своему расположению на берегу моря и отсутствию типичного аэропортного помещения. Здание аэропорта имеет всего один этаж, а своим внешним видом напоминает беседку.

Аэропорт был построен частной тайской авиакомпанией Bangkok airways, поэтому только их рейсы осуществляют сообщение с другими городами Таиланда. Из-за чего цены на авиабилеты на Самуи могут стоить дороже, чем на другие курорты Таиланда.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Loktionovprotai.