Посол России в Анкаре дал советы туристам перед отдыхом в Турции

Он посоветовал избегать драк и смотреть по сторонам, прежде чем переходить дорогу.

© unsplash.com

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов дал несколько советов туристам, которые планируют отдыхать в Турции.

Дипломат отметил, что первоначально надо проверить свое здоровье.

«Туристы должны проверить и верно оценить свое здоровье, так как Турция — страна с жарким климатом. В июле и августе там жара под 40 градусов и выше. Не стоит злоупотреблять тем, что предоставляют на курортах», — цитирует «Парламентская газета» посла.

Он уточнил, что российские туристы за этот год чаще всего умирали из-за проблем с сердцем и сосудами.

«Нужно помнить про медицинские страховки, которая иногда здорово помогает», — пояснил дипломат.