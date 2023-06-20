Посол России в Анкаре дал советы туристам перед отдыхом в Турции
Он посоветовал избегать драк и смотреть по сторонам, прежде чем переходить дорогу.
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов дал несколько советов туристам, которые планируют отдыхать в Турции.
Дипломат отметил, что первоначально надо проверить свое здоровье.
«Туристы должны проверить и верно оценить свое здоровье, так как Турция — страна с жарким климатом. В июле и августе там жара под 40 градусов и выше. Не стоит злоупотреблять тем, что предоставляют на курортах», — цитирует «Парламентская газета» посла.
Он уточнил, что российские туристы за этот год чаще всего умирали из-за проблем с сердцем и сосудами.
«Нужно помнить про медицинские страховки, которая иногда здорово помогает», — пояснил дипломат.
Также Алексей Ерхов посоветовал соблюдать меры безопасности на воде и быть осторожным во время экскурсий. Но если неприятная ситуация все же произошла, то следует обращаться в администрацию отеля или турагентсва, или же к правоохранителям и работникам российского консульства.