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Названы плюсы отдыха в Грузии

Вице-президент Российского союза туриндустрии перечислил плюсы отдыха в Грузии. Юрий Барзыкин отметил, что гостевой туризм в бывшей советской республике очень привлекателен своей историей и живописными видами.

Названы плюсы отдыха в Грузии
© runews24.ru

Эксперт отметил, что многие туристы посещают Грузию именно для удовлетворения своего интереса к истории. При этом цены за билеты в июне колеблются от 25 до 30 тысяч рублей в одну сторону. За два билета туда и обратно придется заплатить 70-100 тысяч рублей.

«Неделя в гостинице Батуми в июле обойдется в 7-22 тысячи рублей. Грузия — культурный туризм, очень востребованный. Она отличается от Турции и Египта», — цитирует «Общественная служба новостей» слова Барзыкина.

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