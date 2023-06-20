Как обманывают туристов из России в Таиланде

Российские туристы нередко оказываются желанной добычей для доморощенных мошенников в Таиланде. Самые популярные способы обмана соотечественников в этой азиатской стране были опубликованы в социальных сетях, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Прежде всего тайцы стараются побольше «содрать» наличных с доверчивых туристов. Почти все продавцы используют ценники, на которых стоимость покупки значительно завышена. При этом местные покупают тот же товар значительно дешевле без проблем, так как они знают настоящую его цену. Любят завышать цены для туристов и при разносе напитков в барах и караоке. Причем сотрудники заведений не считают недозволенным пропустить бокал-другой за счет гостя страны.