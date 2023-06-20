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Как обманывают туристов из России в Таиланде

Российские туристы нередко оказываются желанной добычей для доморощенных мошенников в Таиланде. Самые популярные способы обмана соотечественников в этой азиатской стране были опубликованы в социальных сетях, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как обманывают туристов из России в Таиланде
© Вести Подмосковья

Прежде всего тайцы стараются побольше «содрать» наличных с доверчивых туристов. Почти все продавцы используют ценники, на которых стоимость покупки значительно завышена. При этом местные покупают тот же товар значительно дешевле без проблем, так как они знают настоящую его цену. Любят завышать цены для туристов и при разносе напитков в барах и караоке. Причем сотрудники заведений не считают недозволенным пропустить бокал-другой за счет гостя страны.

Уж совершенно точно завышены цены у бродящих по улицам всех городов торговцев. Мало того, у них и товар сомнительного качества. Еще один способ обмана — требование предъявить паспорт. По местным законам, иностранные граждане всегда должны носить с собой удостоверение личности. Этим и пользуются предприимчивые мошенники, требуя под видом полицейских показать паспорт.

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